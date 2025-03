L’estate d’impegno dei giovani. Fra senzatetto e mense sociali

"Le 4 del Pomeriggio" porterà i giovani dall’Albania alla Grecia, fra esperienza dentro l’emerginazione e impegno nella cooperazione. Sono diverse le mete che Caritas Diocesana propone quest’anno ai giovani del territorio nell’ambito del progetto nato per avvicinare i ragazzi e le ragazze a esperienze di impegno civile e sociale, in Italia e all’estero, il progetto quest’anno è centrato molto di più sul volontariato giovanile.

In ogni viaggio – si legge nel dettaglio su "La Domenica", voce della Diocesi – i partecipanti svolgeranno attività di servizio differenti: di animazione con i bambini e i ragazzi del Centro di Cerik in Albania (dal 5 al 13 agosto), nelle opere delle Figlie della Carità attive nel distretto di Elbasan; di vicinanza agli emarginati e ai senza tetto presso i servizi di Caritas Roma alla Stazione Termini (dal 25 al 31 agosto), come la mensa serale "Don Luigi Di Liegro" di via Marsala; di impegno nella casa famiglia per mamme e bambini e nella mensa di Caritas Napoli (dal 18 al 24 agosto), ma anche di conoscenza di progetti di cooperazione giovanile promossi dall’Ufficio Pastorale Giovanile; di incontro con le fragilità della Casa della carità di Lecco (dal 7 al 13 agosto). Oltre all’Albania, ci sarà un altro viaggio all’estero: in Grecia, a Kalamata, dal 9 al 19 giugno, presso la cooperativa agricola Palmi, che promuove molti progetti sociali, con la quale i ragazzi e le ragazze svolgeranno lavori di raccolta e di potatura.

Le esperienze di volontariato 2025 sono inserite anche in un progetto finanziato dai Fondi 8×1000 della Chiesa Cattolica, chiamato "Giovani sul campo: attivare, partecipare, cambiare", che promuove il volontariato giovanile nel nostro territorio e nei servizi Caritas e prevede una programmazione annuale, alla quale stanno già lavorando alcuni giovani volontari appartenenti ai gruppi diocesani, come Scout, Azione Cattolica, animatori delle parrocchie, in collaborazione con gli Uffici della Pastorale Giovanile e Catechistico. I progetti de "Le 4 del Pomeriggio" saranno presentati domani sera al Cine Teatro di Capanne (Montopoli) alle 21.30, nell’incontro verrà presentata l’interessante esperienza di Young Caritas da Barbara Lanzoni, membro dell’Equipe nazionale Young Caritas. Tutti i giovani del territorio diocesano sono invitati.