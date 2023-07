L’estate dei concerti Arriverà Gianmaria

Questa sarà un’estate di grandi concerti nel Comprensorio. Sabato 22 luglio a Castelfranco si esibirà il giovane cantautore italiano Gianmaria nell’ambito del Let’s Festival. Sarà questa l’unica data toscana per il cantante rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor che è salito sul palco del Festival di Sanremo con grandissimo successo. Il Let’s Festival torna il 21 e 22 luglio per la quarta edizione all’Orto di San Matteo grazie all’organizzazione dell’Associazione Ass.ediati in collaborazione con Musicastrada e il patrocinio del Comune. E Musicastrada, appunto, porterà in zona un altro grande nome della musica italiana. Il cantante Niccolò Fabi si esibirà in Piazza Duomo a San Miniato il 28 luglio alle 19.45. Fabi porterà a San Miniato il suo Solo Tour, a sostegno del disco Meno per Meno, composto da inediti e classici rivisistati con l’Orchestra Notturna Clandestina.

C. B.