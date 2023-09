L’eredità di Mila per il parco del Bastione a Volterra: interventi di sicurezza e nuovi giochi inclusivi

Con l’eredità lasciata dalla ex dipendente comunale Mila Bacci, che alla morte nominò il Comune come suo erede, sono partiti i lavori per la sistemazione del terreno dell’area giochi nel parco pubblico "Il Bastione", che presentava notevoli dissesti causati dal dilavamento del terreno per le forti piogge e l’affioramento di rocce e ancoraggi in cemento che potevano causare pericolo per i bambini. I lavori consistono nella sistemazione del terreno mediante una scarificazione e livellamento, realizzazione di cordolo a monte per impedire il dilavamento delle acque meteoriche, la realizzazione di un sistema fognario che allontani le acque e la costruzione di tre accessi all’area di dimensioni idonee al passaggio per disabili. Gli interventi alle attrezzature ludico-ricreative sarà a carico della cooperativa sociale Arnera: consistono in lavori per garantire la sicurezza dei giochi. Alcuni giochi dovranno essere sostituiti perché non più idonei ed altri integrati con nuovi giochi inclusivi. Nell’area giochi di Volterra verrà verniciata e fatta manutenzione alla trave portante dell’altalena, fatta la manutenzione ai cuscinetti della giostra girotondo per disabili e manutenzione al gioco del ponte tibetano. Inoltre verrà installata una nuova altalena inclusiva. Nell’area giochi di Saline verrà sostituito lo scivolo a torre, ormai non più riparabile ed effettuati lavori di manutenzione e verniciatura degli elementi in legno degli altri giochi. Nell’area giochi di Villamagna verranno sostituiti gli elementi in legno dello scivolo, effettuate opere di manutenzione e verniciatura all’altalena. I lavori si sono resi possibili grazie anche a un contributo della Fondazione Crv.