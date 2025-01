L’Epifania con le 11 Lune d’inverno. La magia nel borgo dei borghi. Sarà un lunedì ricco di eventi

PECCIOLIPer l’Epifania una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie concludono "11Lune d’Inverno". Il 6 gennaio aprirà le danze la società Filarmonica di Peccioli con le Note di magia, la melodia dell’Epifania, a seguire Bandakadabra con la Techno Brass Composer, un groove ipnotico che spazia dalla techno e alla potenza dei fiati, capace di trasformare qualsiasi luogo in una dance hall, al solo scopo di farvi ballare.

In piazza del Carmine ammireremo il Pianoforte Gigante, la fedele riproduzione del grande pianoforte a pavimento reso famoso dall’inimitabile Tom Hanks nel film "Big". E poi l’AWTI Autodifesa Wing Tsun Italia, un’associazione dedicata alla diffusione delle arti marziali che attraverso un mix di gioco e pratica, aiuteranno i giovani a sviluppare sicurezza e concentrazione, offrendo agli adulti strumenti concreti per rafforzare corpo e mente.

La terrazza del centro polivalente sarà allestita con giochi di legno fissi e mobili interattivi per adulti e bambini. Ciliegina sulla torta, una pista elettrica gigante. Alle 16 al centro polivalente andrà in scena Marmocchio dei Sacchi di Sabbia, nuova produzione della compagnia pisana racconta la storia di un bimbo di marmo creato per gioco da un cavatore che lavorava un pezzo di calacatta.

Alle 16:30 al cinema Passerotti Veronica Gonzalez si esibirà C’era due volte un piede. Alle 16 in piazza Fra’ Domenico, Italo Pecoretti, con Il buono, lo gnomo e il cattivo, un’esilarante commedia dagli ingredienti antichi ma sempre attuali. Alle 16:45 in piazza del Popolo la Compagnia dei folli racconterà lo Sway love.

Gli spettacoli del 6 gennaio si concluderanno alle 18 in piazza Fra’ Domenico con le Bollestrabelle di Thomas Goodman, che guiderà in un viaggio alla scoperta del mondo delle bolle di sapone, Al museo archeologico alle 15:30, 16:30 e 17:30 la Delirium Escape Room organizza la escape museum per scoprire chi ha rubato la Kylix e ritrovarla attraverso una serie di enigmi adatti ai bambini e a tutta la famiglia.

Nelle sale di Palazzo Pretorio troverete il laboratorio di piantumazione con Francesco Diliddo. Palazzo Senza Tempo ospiterà Natale con la mucca!, mostra di Piero Tonin con disegni originali, bozzetti, materiali preparatori di cartoni animati realizzati con protagonista La Mucca, il personaggio più rappresentativo dell’illustratore e animatore.

Alle 16:30 e alle 17:30 Tatiana Battaglia proporrà Le storie yogiche di Anastasia Rubino, E poi il laboratorio interattivo musicale con il Maestro Simone Valeri in collaborazione con l’AMAV dal titolo Din don dan! Il suono del Borgo dei Borghi.