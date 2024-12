Leggo per legittima difesa. Favole, storie e laboratori per i più piccini nel borgo

Letture natalizie, che sbarcano anche nelle case, nel borgo di Terricciola. Proseguono per tutto il mese di dicembre a Terricciola gli appuntamenti con Peter Pan e i suoi aiutanti, pronti a raccontare tante favole ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie. Le iniziative rientrano nel progetto "Leggo per Legittima Difesa", realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con il contributo del consiglio regionale della Toscana, ormai giunto quasi alla sua conclusione dopo un anno di iniziative, eventi e laboratori dedicati alla lettura e ai libri, animando il borgo di Terricciola, Per la fascia oraria dalle 16 alle 20 è scattata "Regala una Favola", un’offerta di favole a domicilio che farà trasformare il proprio salotto di casa in un palcoscenico per Peter Pan ed i suoi aiutanti che entreranno nei gusci familiari per celebrare così il periodo delle feste e dei regali.

Gli appuntamenti proseguiranno domani, 6 dicembre; mercoledì 11 dicembre; mercoledì 18 dicembre e venerdì 20 dicembre. E’ necessario prenotare al numero di telefono (anche via Whatsapp): 351.5944009.

Il menù delle favole è disponibile sul sito leggoperlegittimadifesa.it Inoltre sabato 7 dicembre alle 10, nella nuova sede della biblioteca comunale di Terricciola ecco il penultimo appuntamento con "Le Favole di Peter Pan", le letture di storie, fiabe e favole per i più piccoli e non solo. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero di telefono 351.5944009.