Lega: "Nuova dialisi. Lavori in forte ritardo"

"Alla presenza di due consiglieri regionali in visita all ospedale Lotti, la direzione sanitaria affermò che entro agosto il nuovo reparto di dialisi sarebbe stato pronto ma per precauzione si prese tempo fino a dicembre 2022. Siamo a gennaio 2024 e ancora i lavori tardano ad essere ultimati". E’ l’attacco dei consigliere Domenico Pandolfi e Michela Crespina della Lega Pontedera. "Si parla di crisi nella sanità Toscana, ma dovremmo parlare di sprechi ed inefficienze e questo ne è un esempio. Oltre a creare disagi ai pazienti che devono usare ancora i moduli container per i quali paghiamo da anni un affitto che moltiplicato per gli anni di uso, coprono un terzo del costo del nuovo reparto. Con l’allungarsi dei tempi aumentano i costi dei materiali e del cantiere con ricadute economiche per tutti ed il rischio che lo stanziamento del governo non sia più sufficiente".