L’ecologia come un gioco Divertimento ed educazione con una festa al lago Cavo

A Ponsacco si celebra la natura con un picnic e una giornata tutta dedicata al verde. L’associazione Eliantus e il Comune di Ponsacco presentano la Festa Ecologica. L’appuntamento è per sabato 27 maggio con una fitta programmazione di spettacoli, laboratori, mercatini e tanto altro per una giornata da trascorrere al Parco Cavo di Ponsacco all’insegna dell’ecologia. Si comincia nella tarda mattinata quando ognuno potrà portarsi l’occorrente per allestire un picnic nel parco urbano. A seguire cominceranno le attività per i bambini, gli adulti e anche gli amici a quattro zampe. Tutto sarà a tema naturalistico, gli spettacoli, l’animazione e i laboratori. A partire dalle 15.30 cominceranno gli spettacoli per i più piccoli con Paco Pachito (nella foto) in "Sciabadi Sciabadai, Usa e Getta Mai Mai Mai", alle 17 si esibirà El Trio Churro mentre alle 18.30 sarà la volta del concerto del coro Goccia di Voci IT un repertorio di musica da tutto il mondo diretto dal Maestro Lorenzo Sansoni. Un modo per educare al riciclo e al riuso, al corretto smaltimento dei rifiuto e al rispetto per l’ambiente in modo divertente e con il linguaggio universale dell’arte. Per tutto il giorno ci si potrà esercitare con il Labollatorio, un laboratorio di bolle di sapone, o con il live painting dell’artista Ilaria Brotto (autrice del disegno autografo che fa da locandina all’edizione della Festa Ecologica di quest’anno).

Si potrà studiare il microcosmo del Cavo, un laboratorio itinerante di riconoscimento degli insetti e delle piante del lago. Si possono creare giochi ecologici con l’associazione Fantagiokando oppure trasformare cassette della frutta in tele su cui dipingere o ancora riciclare divertendosi. "L’obiettivo della manifestazione – raccontano gli organizzatori – è ristabilire l’equilibrio con la natura, vivere a pieno gli spazi all’aria aperta ma nel completo rispetto di ciò che ci sta intorno, delle piante e degli animali che vivono il lago Cavo". Gli adulti potranno frequentare i corsi di yoga con la maestra Sara Chirico, seguire un laboratorio di fermentati: Kefir, Kimchi e Krauti con Andrea Rossi, scoprire i segreti del compostaggio rapido e acceleratori di compostaggio per oleoliti o creme con Dario Bianchi oppure dedicarsi a giochi creativi per cani e gatti.