Le telecamere hanno ripreso l’atto vandalico

CASTELFRANCO

La polizia municipale di Castelfranco ha visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro storico che la notte di capodanno hanno ripreso il vandalo che ha spaccato i vetri delle casine di Natale in piazza Bertoncini. L’azione vandalica è stata immortalata, come ha confermato il comandante della polizia municipale Giacomo Pellegrini. E su questo non ci sono dubbi. Le immagini, secondo quanto riferito, sono inequivocabili. Il fatto è successo di notte, ma non viene resa nota l’ora e neppure precisate altre circostanze.

Il problema è che, essendo notte, il volto della persona che ha preso di mira che casine di legno installate dall’Associazione palio dei barchini per il Natale non è chiaramente individuabile. Il lavoro degli inquirenti ora si è spostato su altri dettagli. Tipo gli abiti indossati dal vandalo che possono essere comparati con altre immagini riprese da altre telecamere in centro. Un lavoro non semplice, ma che gli agenti della polizia municipale del comando di via Magenta stanno portando avanti con determinazione.

Il fatto ha destato particolare sconcerto e rabbia, non solo nell’Associazione palio dei barchini, ma in tutta la cittadinanza. Anche perché la stessa notte, nel centro storico, ignoti hanno seminato sporco e resti di petardi, scoppi e fuochi d’artificio e danneggiando alcuni alberelli di Natale acquistati dai negozianti per Centro commerciale naturale per abbellire il paese durante le feste.

g.n.