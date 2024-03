Le rotonde si vestono di "Vespa"

La città di Pontedera, con le sue rotonde, piazze e strade principali inizia a vestirsi a… Vespa. Nei giorni scorsi sono state posizionate nella rotatoria tra la Tosco Romagnola e i Villaggi delle installazioni luminose raffiguranti il mito a due ruote che dal 18 al 21 aprile prossimi sarà assoluto protagonista con l’evento mondiale a lei dedicato. Dalle bandierine in viale Italia, sul corso, in piazza Donna Paola Piaggio alle Vespa giganti realizzate da Superevo che presto verranno installate in alcuni punti cardine della città, Pontedera si sta preparando ad accogliere nel migliore dei modi oltre 20.000 vespisti provenienti da tutto il mondo. E domani mattina, nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, in occasione di una conferenza stampa dedicata ai Vespa World Days verranno svelati ulteriori dettagli di un evento che sta coinvolgendo decine di Comuni, centinaia di associazioni e migliaia di cittadini.