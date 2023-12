Le frane sulla Sp 46 . Lavori in quattro lotti

Via libera al progetto definitivo per la messa in sicurezza del movimento franoso al km 4+200 della Sp 46. L’amministrazione provinciale ha chiesto e ottenuto la possibilità di dividere il progetto in lotti funzionali per definire aree di intervento di minore estensione, di importo complessivo non superiore a 2 milioni ciascuna, al fine di agevolare l’individuazione delle relative risorse finanziarie. I progettisti – si legge nella delibera – hanno svolto tale attività non prevista inel contratto suddividendo l’intervento originario in tre lotti funzionali. A cui se n’è poi aggiunto un’altro, relativamente al cedimento del corpo stradale evidenziato durante il corso delle rilevazioni in loco: è emersa in quell’occasione la necessità di redigere urgentemente il relativo progetto di risoluzione della criticità, anche per quantificare le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori. Così è stato ritenuto opportuno estendere le attività di progettazione determinando, appunto, un ulteriore lotto funzionale. La spesa complessiva per i quattro interventi è di 5milioni e 766.680,20 euro così suddivisi: un primo lotto da 1.916.985,16 euro; un secondo da 1.956.767,61 euro; un terzo da 1.386.473,89 e infine il quarto da 506.453,54 euro.

L’intervento – si legge nel documento – così come inizialmente definito, non trovava copertura finanziaria per indire la gara di esecuzione: era emersa in quel caso la necessità di suddividere l’intervento. Poi, appunto, nel corso dell’esecuzione della progettazione definitiva era stato riscontrato, durante i sopralluoghi eseguiti sul luogo di intervento da parte dei tecnici, un nuovo fenomeno franoso in corrispondenza del tratto finale di due tubazioni di diametro 800 mm in attraversamento del corpo stradale che hanno determinato il franamento di una parte consistente della scarpata di valle. Da qui anche l’ulteriore integrazione.