"Le Feste da Sole a Santa Croce: Benvengano Iniziative per Rilanciare il Centro Storico"

SANTA CROCE

"Ben vengano le feste e le inziative in centro. Ma i cittadini residenti nel centro storico vorrebbero altro oltre alle iniziative". A sostenerlo è Enzo Oliveri (nella foto), consigliere comunale di opposizione del gruppo Asma 2.1. "Nel centro storico, tolte piazza Garibaldi e ’Plaza de Oro’ (piazza Matteotti, ndr) – aggiunge Oliveri – non c’è rimasto quasi niente, anzi qualcosa c’è rimasto: il degrado in tante strade e larghi, i tarponi che corrono indisturbati, i veicoli che sfrecciano sia di giorno che di notte in corso Mazzini. La sindaca Giulia Deidda, quasi in dieci anni del suo mandato e cinque da assessore, non è riuscita a risolvere questi problemi importanti che conosce molto bene. Diversi anni fa fu effettuato un progetto spendendo alcune decine di migliaia di euro per la valorizzazione del settore commercio, che fine ha fatto? Ben vengano queste iniziative ma come consigliere di opposizione voglio vedere se entro il giugno 2024 fine del suo mandato riesce a risolvere qualcosa perché le feste da sole non risolvono i problemi".