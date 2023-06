Le eccellenze incontrano la Regione Il tour della Nardini sul territorio "Non lasceremo sole le imprese"

"L’impegno della Regione è quello di non lasciare da sole le imprese del nostro territorio, con l’obiettivo di salvaguardare e creare occupazione stabile, sicura e di qualità". Sono le parole dell’assessore regionale Alessandra Nardini che ha fatto visita ad alcune aziende del territorio. Sul tavolo il tema della formazione e del lavoro. Ad accompagnarla sono stati il sindaco Simone Giglioli, la vice Elisa Montanelli, il consigliere del presidente Giani Vittorio Gabbanini e Michele Matteoli presidente del Consorzio Conciatori. Il tour si è aperto con una visita all’azienda MS Carrelli di San Miniato Basso che da oltre 30 anni si occupa di assistenza, noleggio e vendita di carrelli elevatori, che, da qualche anno, ha investito nel ramo formazione, divenendo una delle aziende leader sul territorio. La visita dell’assessore è poi proseguita al Gruppo Conciario Cmc di Ponte a Egola, un’azienda leader a livello nazionale e internazionale per la produzione del cuoio destinato al mondo della calzatura, dove ha potuto vedere l’intera filiera della lavorazione del cuoio. Quindi alla Savitar a San Miniato Basso, un’azienda che seleziona i migliori tartufi per la lavorazione dei prodotti o per la vendita diretta, la cui principale attività lavorativa si basa sull’export in molti paesi del mondo: Stati Uniti, Brasile, Islanda, Corea, Cina, Thailandia, India, ed Europa. "Negli incontri – ha detto Nardini – è emersa la necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni, affinché possiamo comprendere le reali esigenze del tessuto economico produttivo locale, in particolare in termini di formazione, lavoro e sicurezza".

C. B.