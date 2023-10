Le cure intermedie. L’ospedalino è realtà

ORENTANO

L’ospedalino per le cure intermedie di Orentano "Maria Regina" è una nuova realtà del panorama sanitario. Sarà operativo tra circa un mese e mezzo quando saranno completati pratiche e sopralluoghi di Asl e Regione per le autorizzazioni e la convenzione tra la proprietà, Fondazione Madonna del Soccorso, e Asl. Nei quaranta posti verranno trasferiti i pazienti dimessi dagli ospedali di Empoli e Pescia ma bisognosi di terapie e cure per la completa guarigione. Il taglio del nastro è stato effettuato dai vescovi Giovanni Paccosi e Fausto Tardelli (suo precedessore a San Miniato e firmatario del documento istitutivo, nel 2009, di Fondazione Madonna del Soccorso). All’inaugurazione, organizzata sotto la regia del presidente don Mario Brotini e del direttore Riccardo Novi, presenti tantissime persone. Molti sindaci e amministratori di Comuni della zona, Gabriele Toti di Castelfranco. Per l’Asl la direttrice dei servizi sociali Rossella Boldrini, Franco Doni della Società della salute. Misericordie della zona, i Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il vice rettore della Pontificia Università della Santa Croce di Roma monsisngor Davide Cito. Le piante del parco sono state donate da Fondazione Tesi di Pistoia.