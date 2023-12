"Le criticità del fiume Cecina sono al vaglio"

Il sindaco di Montecatini, Francesco Auriemma e il consigliere comunale con delega all’ambiente Emilio Giusti protagonisti di un incontro con i vertici del consorzio bonifica per analizzare le criticità del fiume Cecina nel tratto che attraversa il territorio comunale, guardando, in particolare, all’abitato di Ponteginori e ala zona della Verde Oasi. "La situazione complessiva del fiume è molto ben conosciuta da tutti - scrive il sindaco Auriemma - così come la volontà di giungere, in tempi certi, a soluzioni concrete che risolvano le criticità più urgenti, emerse nel corso del lungo incontro. Tutti quanti ci ritroveremo nel corso del prossimo mese di gennaio sul nostro territorio, sia per verificare di persona le criticità, sia per concordare un cronoprogramma delle azioni successive da mettere in campo".