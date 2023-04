Le celebrazioni per la patrona e il Festival

SANTA MARIA A MONTE

Pasqua a Santa Maria a Monte vuol dire anche prepararsi ai festeggiamenti per la patrona Beata Diana Giuntini e al Festival d’Europa che da alcuni anni, in concomitanza della festa paesana che richiama da sempre migliaia di persone per la processione delle Paniere, viene organizzato in piazza della Vittoria. E quest’anno, dopo i tre anni di pandemia, sarà un ritorno alla normalità sotto tutti i punti di vista.

Le celebrazioni in onore della Beata Diana iniziano con i Vespri della domenica di Pasqua. Per proseguire fino al mercoledì, quando l’urna della patrona verrà chiusa dopo la solenne concelebrazione liturgica delle 11,30. Il clou è la Processione delle Paniere da Fondo Costa fino alla chiesa Collegiata quando una trentina di ragazze delle strade e delle contrade della parrocchia, accompagnate da rispettivi cavalieri, porteranno sulle testa le grandi ceste di fiori in omaggio alla patrona. Nei giorni di Pasquetta e del martedì 11 aprile, in piazza della Vittoria e strade limitrofe, piazzette e angoli del centro storico di Santa Maria a Monte, ci sarà il Festivl d’Europa con mercato dei fiori e attrazioni varie. Dalle 6 alle 22 del 10 aprile, divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in piazza Vittoria, anche tratto antistante la farmacia e retro palazzo comunale, largo Fontvieille, vie Carducci, Capannoli, XXIV Maggio, piazza Santi Politi, vie Collegiata, Roma, II Giugno, delle Grazie, Orologio, di Mezzo e piazza Marconi.