"Le Café philosophique" e il nuovo focus sulla libertà

Un nuovo appuntamento con "Le Café Philosophique", ciclo di incontri collettivi organizzati dall’amministrazione comunale per costruire una comunità dialogante. L’incontro è fissato per oggi al circolo di Pomaia, dalle ore 18 alle 19.30: il tema che verrà sviscerato sarà la libertà. L’evento si apre con l’intervento della sindaca Giamila Carli e sarà moderato dall’assessore alla cultura Patrizio Loprete e dal formatore e docente di storia e filosofia Giacomo Brucciani. "La filosofia come disciplina millenaria ci invita a porci domande fondamentali sulla vita, sull’esistenza, sull’etica e sul significato delle cose – sottolinea l’assessore Loprete –. Durante questi incontri del Café Philosophique abbiamo l’opportunità di confrontarci e di esplorare insieme le molteplici prospettive che la filosofia può offrire. Al primo incontro, che è stato molto partecipato sul tema della felicità, segue il tema della ’Libertà -Liberi di Liberi da’, argomento che susciterà, soprattutto in questi tempi bui dove aleggiano rombi di guerra, riflessioni profonde e dibattiti appassionati. Questi incontri hanno anche l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la partecipazione al fine di mantenere vivo quel senso di ’essere comunità’".