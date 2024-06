Le api sentinelle dell’aria. Al via il biomonitoraggio. Energia verde al via

PONTEDERA

Dal volo delle api le informazioni sulla qualità dell’aria. Nei prossimi mesi Ecofor Service, con la collaborazione di laboratori convenzionati accreditati da Accredia (Ente Italiano Accreditamento), attiverà il biomonitoraggio dei propri impianti attraverso l’installazione di alveari in prossimità dei lotti della discarica di rifiuti speciali non pericolosi e dei depuratori delle acque. "Il biomonitoraggio ambientale – dicono dall’azienda che tratta e smaltisce rifiuti speciali non pericolosi in città – è cruciale per valutare lo stato di salute degli ecosistemi e si realizza utilizzando organismi bioindicatori in grado di percepire le alterazioni nell’ambiente circostante. Tra questi, le api emergono come eccellenti sentinelle biologiche".

Un progetto già conosciuto in altre parti d’Italia. "Questi insetti sono infatti considerati indicatori estremamente sensibili ai cambiamenti ambientali, pertanto – dicono da Ecofor – possono rivelare precocemente la presenza di inquinanti nell’aria, nel suolo e nell’acqua. Il loro ciclo di vita ed i loro prodotti raccolgono e conservano informazioni sugli squilibri creati nell’ecosistema da alcuni fattori chimici inquinanti. Caratteristiche che le rendono alleate preziose nella salvaguardia della biodiversità e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Oltre ai parametri richiesti dalla normativa in vigore, Ecofor potrà pertanto valutare lo stato di qualità dell’ambiente anche predisponendo questo ulteriore protocollo di monitoraggio basato sull’analisi del comportamento delle api, sulla qualità dell’alveare, del miele e della cera. Verranno inoltre valutati fattori quali, ad esempio, la tipologia e la locazione delle fioriture e delle fonti di approvvigionamento idrico, la tipologia dell’area circostante e l’uso che di questa viene fatto, al fine di produrre un inquadramento ambientale dell’area oggetto del biomonitoraggio".

Una delle tante iniziative che Ecofor sta portando avanti per l’ambiente. A proposito dal 1 luglio grazie al contratto di trasporto di energia elettrica firmato da Ecofor Service con E-distribuzione SpA sarà attivata la fornitura di energia elettrica verde prodotta dal biogas dei rifiuti trattati negli impianti di Gello a circa 40 realtà del territorio come associazioni di volontariato, sportive e luoghi di culto, per oltre 60 utenze. Dal prossimo mese di settembre questi soggetti riceveranno quindi le prime bollette scontate sulla tariffa media di mercato di oltre il 30%.

Come annunciato al termine degli Ecodays 2024, è già in calendario l’appuntamento numero 18 con gli EcoIncontri, i dialoghi per un futuro sostenibile. Venerdì 28 giugno, alle 19, salirà sul palco del Teatro Era il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, in dialogo con l’attrice Lella Costa sull’ecologia dei sentimenti.