Le alluvioni e i soldi. Giani illustra i dettagli: "Fondi per la Valdera e la Valdicecina"

Fondi anche per Valdera e Valdicecina per i comuni colpiti dalle alluvioni di settembre e ottobre 2024: tre eventi meteorologici eccezionali (18 e 23 settembre; 17 e 18 ottobre e 25 e 26 ottobre) per i quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il punto sulle risorse a disposizione è stato fatto ieri a Firenze dal presidente Eugenio Giani in veste di Commissario per gli eventi alluvionali. Insieme a lui c’erano

l’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni, e il direttore della protezione civile regionali Giovanni Massini. Giani – spiega una nota – ha illutrsato le modalità di accesso alle procedure di ristoro per le famiglie e quelle per far fronte alle spese sul territorio. Una riunione operativa nell’interesse dei cittadini colpiti e dei Comuni. "Per i tre eventi abbiamo avuto lo stanziamento dell’immediata emergenza da parte del governo di 20milioni e 100mila euro", ha sottolinrato. "La Toscana ha vissuto quattro alluvioni in due mesi – ha detto – . I cambiamenti climatici hanno determinato uno sconvolgimento dei fenomeni meteorologici, con temporali che si trasformano in bombe d’acqua devastanti che si abbattono sui reticoli minori, sui torrenti per i quali oggi è necessaria prestare un’attenzione particolare e per i quali sono necessari interventi strutturali che agiscano sulla prevenzione e la mitigazione del rischio, con progetti adeguati in cui siano coinvolti i Consorzi di Bonifica, i Comuni e i Geni civili. Ma per questo – sottolinea il presidente – occorrono molte più risorse, per altro richieste al Governo".

Nel dettaglio degli oltre 20milioni che riguardano gli eventi alluvionale dell’incontro a cui hannopreso parte i sindaci , è entrato il presidente Giani. Otto milioni e 700mila per gli eventi del 18 e 23 settembre: ci saranno fondi anche per Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo. Ci sono poi 9milioni e 700mila euro per l’alluvione del 17 e 18 ottobre destinati, fra gli altri, a Pomarance e Volterra.

Infine per l’alluvione del 25 e 26 ottobre ci sono 3milioni e 700mila euro per i comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra, oltre Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina.

