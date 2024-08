"Lavori in via Costalbagno. Il via dopo metà settembre"

MONTOPOLI

A settembre, dopo la festa Montopoli Medioevo, la tradizionale rievocazione storica e disfida con l’arco che da decenni caratterizza il borgo, inizieranno i lavori di sistemazione della frana in via Costalbagno per i quali la strada dovrà essere chiusa al traffico. L’intervento era previsto nel 2022 anche con finanziamenti della Regione Toscana. Ma il mancato accordo tra Comune e impresa incaricata sul metodo da utilizzare per bloccare lo scivolamento della strada verso la valle, ha fatto slittare l’apertura del cantiere fino al punto che la Regione Toscana ha richiesto indietro parte dei soldi destinati alla fase di progettazione (oltre 6.500 euro).

"Superati i problemi che hanno causato i ritardi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti (nella foto) – abbiamo individuato l’impresa che effettuerà i lavori di ripristino della strada e di messa in sicurezza del versante franato. Il cantiere verrà allestito i primi giorni di settembre, ma i lavori inizieranno dopo Montopoli Medioevo. Stiamo lavorando con la Regione per recuperare il finanziamento, se così non fosse interverremo con risorse comunali. La previsione è che la chiusura debba protrarsi per tre mesi, ma penso che siano sufficienti un paio di mesi". Via Costalbagno rappresenta l’uscita dal borgo dalla parte alta e per questo strategica soprattutto in occasione di manifestazioni in paese. Ecco perché i lavori sono indispensabili.

g.n.