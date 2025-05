Il Comune apre due sportelli: "ambiente"

Uno sportello per accorciare le distanze tra Geofor, l’azienda che eroga i servizi ambientali e i cittadini. Nasce con questo intento lo Sportello ambiente, nell’ottica di far migliorare ulteriormente la situazione ambientale e i servizi di gestione dei rifiuti in tutto il comune. Per la prima volta nel capoluogo e a Staffoli verrà aperto questo ufficio, una decisione dell’amministrazione Giannoni per rendere più facile l’accesso ai servizi erogati da Geofor alla popolazione e migliorare di conseguenza l’intero ciclo dei rifiuti. Il primo sportello verrà aperto domani a Staffoli in via dell’Indipendenza alla sede distaccata del comune. L’ufficio a servizio dei cittadini di Santa Croce invece verrà aperto nel centro del capoluogo alla Casa delle associazioni in corso Mazzini. Il primo giorno di apertura in questo caso sarà il prossimo 22 maggio. I due sportelli saranno aperti ogni 15 giorni e i cittadini potranno rivolgersi all’uno o all’altro indistintamente.

"Allo sportello ambiente – spiega l’assessore all’ambiente Sonia Boldrini - saranno fornite tutte le informazioni sui servizi ambientali, consegnato il materiale necessario alla raccolta domiciliare, tra i quali i sacchi in polietilene semitrasparente di colore giallo per la raccolta del rifiuto multimateriale (lattine, barattoli, cartoni per bevande, imballaggi di plastica) che sostituiranno il mastello". Inoltre potrà essere presentata la richiesta per l’attivazione di servizi individuali come il biocomposter e la raccolta domiciliare dei prodotti sanitari assorbenti ) che prevede la consegna dei sacchi di colore viola. Allo sportello ambiente potranno anche essere fatte segnalazioni riguardanti eventuali problemi ambientali che verranno poi gestite da Geofor o dall’ufficio ambiente.