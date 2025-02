Lavori in centro, gran caos: "Commercianti neppure avvisati"

"Davvero incomprensibile da parte del Comune di Ponsacco il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle attività sui lavori in corso in via Vanni e largo della Pace. È mai possibile che i commercianti debbano venire a conoscenza degli interventi dai cartelli stradali?". C’è amarezza e incredulità nelle parole del presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta e del Centro Commerciale Naturale di Ponsacco Alessandro Simonelli.

"Fatichiamo davvero a capire questa mancanza di condivisione e delle più basilari informazioni da parte di chi, ormai da diversi mesi, amministra la città. Da un giorno all’altro le attività di via Vanni e largo della Pace si ritrovano un cantiere per il rifacimento dei marciapiedi sulla porta dei negozi, con tutti gli inevitabili disagi connessi per raggiungere le attività, dovuti al cambio di viabilità, ma anche per la perdita di 20 posti auto, senza alcuna certezza sull’impatto dei lavori e dei tempi, visto che nessun cronoprogramma è mai stato condiviso e diffuso. Sia chiaro che siamo favorevoli agli interventi di riqualificazione nelle nostre città e nei nostri paesi e siamo i primi a proporli alle varie amministrazioni, ma questo non deve precludere la comunicazione e la concertazione".

"Il coinvolgimento per condividere gli interventi previsti in centro – ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli – o in qualsiasi altra strada, quartiere o frazione di Ponsacco è necessario per concertare le soluzioni più efficaci o comunque meno impattanti per le attività. Invece da Palazzo Valli si continua a fare il bello e cattivo tempo a seconda delle opportunità e questo non possiamo accettarlo".