Lavori in centro. Chiude due giorni. Piazza del Popolo

Un’altra fase delicatissima dei lavori in piazza del popolo a San Miniato, il maxi cantiere che ha di fatto "diviso in due la città e che sta cercando – pur avendo trovato complicazioni – di arrivare all’obiettivo entro maggio. Mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 18 verrà chiusa al traffico Piazza del Popolo, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 23, per i lavori. Le operazioni sono concentrate sulla sostituzione dei sotto servizi ammalorati. In seguito a questa variazione, il traffico proveniente da via Roma transiterà da via Carducci, Piazza Grifoni, via Borgonuovo. via della Cisterna, via San Carlo, Costa Santi Cosimo e Damiano con svolta obbligatoria in via Battisti, mentre il traffico proveniente da Corso Garibaldi transiterà in via Conti. L’impianto semaforico attualmente in servizio nella piazzasarà disattivato. Con i primi di aprile, amministrazione e commercianti si siederanno di nuovo al tavolo per valutar el’andamento dei lavori e capire i tempi che ancora sono necessari per concludere la piazza. San Miniato non può "sforare" nel mese di giugno, quando l’attività del commercio e del turismo entrano nella stagione più ricca di eventi e di presenze. E’ per questa ragione che sarà deciso come procedere; probabilmente rimandando il completamento a gennaio 2025.

C. B.