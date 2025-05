Lavori del 2021 alla fognatura. E’ polemica

Un debito fuori bilancio infiamma il consiglio comunale. Nervi tesi fra maggioranza e opposizione. Cos’è successo? "Il debito fuori bilancio – attacca Filo Rosso – arriva da un intervento effettuato nel 2021 sulla rete fognaria di Ponte a Egola da parte del Consorzio Cuoidepur, con cui il Comune è convenzionato. Trattandosi di intervento straordinario su una fognatura di proprietà comunale, era necessario un atto amministrativo del Comune che autorizzasse i lavori, individuasse il soggetto esecutore e prevedesse l’impegno di spesa". "Tutto questo non è stato fatto. Il Comune ha omesso di formalizzare l’atto necessario e, nonostante fosse a conoscenza dell’importo fin dal 2022, ha lasciato scadere i tempi e si è trovato oggi a dover riconoscere un debito fuori bilancio – dice Veronica Bagni –. La giustificazione addotta – una richiesta di finanziamento alla Regione Toscana – non esonera affatto il Comune dall’obbligo di redigere gli atti amministrativi necessari. Perché quindi non è stato fatto nulla? Perché si è atteso fino ad oggi? Una amministrazione responsabile avrebbe predisposto l’atto nel 2021, avrebbe liquidato il Consorzio alla presentazione della fattura, e avrebbe eventualmente richiesto successivamente il rimborso alla Regione. Non si tratta di negare i debiti, ma di gestirli correttamente e con trasparenza". Intervengono anche i Riformisti. "Era un argomento delicato, che avrebbe meritato un confronto serio, approfondito, rispettoso delle posizioni di tutti – spiega una nota – . Invece, come consuetudine, ciò a cui abbiamo assistito è stato un atteggiamento sconcertante da parte della giunta e della maggioranza: mancato ascolto e nessuna reale volontà di rispondere alle domande legittime poste dai consiglieri di opposizione".