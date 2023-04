Lavori all’asilo Petuzzino Intervento da 700mila euro Bambini a Villa Pacchiani

di Gabriele Nuti

Il Petuzzino è uno dei primi asili nido aperti in Toscana. Risale ai primi anni Settanta e ora, nonostante vari interventi nei decenni trascorsi, ha bisogno di essere sistemato. Il Comune di Santa Croce ha ottenuto circa 700mila euro dal Pnrr e in estate aprirà il cantiere. Da settembre le attività del nido verranno trasferite al piano terreno di Villa Pacchiani.

"Abbiamo già incontrato i genitori dei piccoli che frequentano già quest’anno il Petuzzino e che lo frequenteranno anche l’anno prossimo – spiega la sindaca Giulia Deidda – Sarà un intervento su tre linee: l’adeguamento sismico, l’efficientamente energetico e la riorganizzazione degli spazi interni per aumentare la ricettività da 54 a 60 posti ed esterni con nuove aree per il gioco e l’attività in sicurezza. I lavori inizieranno d’estate e la previsione della conclusione sarà a marzo-aprile aprile 2024".

"Da settembre i bimbi inizieranno il nido a Villa Pacchiani al piano terra dove c’era già la scuola materna – aggiunge ancora la sindaca di Santa Croce – Ci sarà bisogno di alcuni lavori di adeguamento del piano terra della villa che inizieranno a breve. Si tratta di imbiancare le pareti, realizzare alcune paretine in cartongesso per dividere gli spazi e trovare posto a una sezione e adeguare i bagni alle piccoline e ai piccolini del nido con gli elementi tutti a loro misura. Queste comunicazioni le abbiamo già rese note ai genitori e qualcuno di loro ha anche mostrato particolare interesse perché ha frequentato a Villa Pacchiani la materna. Il primo settembre ci sarà l’open day alla villa dove, ovviamente, verranno garantiti tutti gli standard educativi".