Lavori alla piazza Garibaldi. A breve chiosco e muretti

CASTELFRANCO

Iniziate le procedure per la gara di affidamento dei lavori del secondo lotto della sistemazione e riqualificazione di piazza Garibaldi a Castelfranco. La giunta guidata da Fabio Mini ha dato il via alle procedure propedeutiche all’inizio dell’intervento che vedrà la realizzazione del chiosco nel quadrante che attesta su via De Gasperi Seconda parte dei lavori alla piazza e dei muretti, che poi diventeranno vere e proprie panchine, tra i viali e le zone a verde intorno ai viali e la pavimentazione del perimetro della piazza.

"Abbiamo dato il via libera alla procedura di espletamento della gara di appalto – spiega la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – rispettando i tempi senza rischiare di perdere il finanziamento regionale. Questa seconda trance di lavori costerà 250mila euro. Di questi 200mila sono finanziati dalla Regione tramite un apposito bando a cui aveva partecipato la precedente amministrazione, mentre i restanti 50mila euro sono a carico delle casse comunali. Il tempo di esecuzione dell’intervento è di 90 giorni. Al momento, però, visto che sono in corso le procedure di gara per l’individuazione dell’impresa, non possiamo dire quando potranno iniziare. Ma si tratta comunque di qualche settimana".

La novità più importante, e forse anche quella più attesa, di questa seconda parte di lavori alla piazza principale di Castelfranco è la realizzazione del chiosco dove troveranno posto un locale di ritrovo tipo bar e i bagni pubblici, come previsto dal progetto redatto dall’ingegner Andrea Profeti e dai suoi collaboratori dello studio Ingegno di Ponte a Egola. Il terzo lotto dei lavori di riqualificazione della piazza (che prevede l’installazione dei giochi per i bambini e altri arredi) non è finanziato. "Stiamo cercando di reperire le risorse – conclude la vicesindaca Monica Ghiribelli – perché al momento non le disponiamo".

L’intervento di sistemazione di piazza Garibaldi era stato avviato la scorsa estate dalla precedente amministrazione comunale e portato a compimento a maggio per consentire lo svolgimento del Palio dei Barchini che viene corso nel quadrilatero di strade esterno alla piazza.

gabriele nuti