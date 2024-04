L’attacco dei Riformisti: "Niente appoggio a Giglioli"

I Riformisti fanno chiarezza sulle scelte per le prossime amministrative. "Nel corso delle varie riunioni alcuni membri dei riformisti si erano ritirati dal gruppo perché non condividevano l’appoggio per la riconferma di Giglioli. Alcuni – spiega il presidente Simone Teleschi - dopo la candidatura di Marzia Fattori (nella foto) si sono riavvicinati e faranno parte della lista". Alle elezioni del 2019 i Riformisti per San Miniato hanno ottenuto il 4,8% "questo ha permesso l’elezione di Simone Giglioli come sindaco: eleggendo un consigliere e poi chiamati con un assessore in giunta". "Nonostante tutto la dirigenza dei Riformisti – prosegue la nota – non è mai stata coinvolta nell’amministrazione del comune; facendo si che l’ assessore e il consigliere siano entrati in simbiosi con il Pd". "Purtroppo, questa amministrazione non ha soddisfatto le nostre aspettative, abbiamo assistito ad un immobilismo della macchina comunale. Potremmo dire “un ritorno al passato remoto o connessione da remoto“ – spiega ancora la nota – Concludiamo con due questioni principali: La volontà di qualcuno di azzerare e estinguere i riformisti per san miniato non è riuscita". Infine una risposta ad una domanda che diversi cittadini ci chiedono: pur essendo una lista di centrosinistra in un eventuale ballottaggio che non ci riguardasse direttamente, non appoggeremmo il candidato Giglioli".