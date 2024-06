L’Asl dichiara guerra alle code. Inizia la campagna informativa. Appuntamento all’ospedale

PONTEDERA

“Sei ancora lì?”. L’Azienda USL Toscana nord ovest prosegue la campagna per informare i propri utenti su quante code agli sportelli si possono evitare utilizzando i servizi on line. Ad oggi, infatti, sono oltre trenta i servizi e i percorsi, regionali e aziendali, fruibili direttamente, e comodamente, da casa senza fare code: dalla prenotazione delle analisi del sangue e delle visite specialistiche, al cambio del medico di famiglia; dal pagamento dei ticket alla consultazione dei referti, delle ricette e del libretto di gravidanza; dalla richiesta della cartella clinica o della riparazione di ausili e protesi, alla richiesta di un trasporto per fragilità socio-economica fino ai buoni acquisto per celiaci.

Il visual della campagna, in tre versioni, mostra sullo sfondo delle persone in coda con lo slogan “Sei ancora lì?” e una mano che, impugnando uno smartphone, invita a inquadrare il Qr code riprodotto sui pannelli, sui manifesti e i volantini distribuiti in tutta l’Asl, per scoprire quante code si possono saltare utilizzando i servizi online. Per spiegare agli utenti come utilizzare il QR Code e i servizi online, l’Asl sta allestendo dei punti informativi itineranti grazie al progetto “Formare ed informare i cittadini”, premiato nell’ottobre 2023 al quarto congresso Asl per la transizione digitale per coinvolgere i cittadini nei percorsi di digitalizzazione dei servizi sanitari. Il prossimo appuntamento è con il punto informativo che sarà installato nell’atrio dell’ospedale di Pontedera oggi e domani, dalle 9 alle 12:30, dove i cittadini potranno ottenere informazioni e materiale sui servizi a disposizione, oltre che fare delle prove pratiche, grazie all’aiuto dei volontari del servizio civile, supportati dal personale aziendale.