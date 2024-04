L’artista Masoni dona un’opera al Comune

L’artista Romano Masoni ha deciso di donare all’amministrazione comunale di Santa Croce l’opera scultorea "Le sorprese di Ulisse". La giunta ha deciso di accettare il dono, anche in ragione del fatto che Santa Croce, proprietaria del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Villa Pacchiani, ha tra i propri obiettivi quello di accrescere il patrimonio e valorizzarlo, promuovendo donazioni da parte degli artisti e degli eredi legittimi. Masoni, pittore, scultore e incisore – artista molto conosciuto anche oltre i confini toscani – è stato presente a manifestazioni nazionali come la quarta Biennale Nazionale d’Incisione "Giuseppe Polanschi", la prima Biennale dell’Incisione Italiana Carmelo Floris, del 2012. Ha inoltre partecipato alle esposizioni collettive di grande rilevanza. Come incisore dal 1977, anno in cui inizia a incidere, ha realizzato circa 175 matrici, di cui 25 nell’ultimo quinquennio.