L’angelo sbagliato. Il monologo alcolico

Guascone Teatro presenta il 15 dicembre alle 21.30 al teatro comunale ‘L’Angelo Sbagliato’, monologo ‘alcolico senza pregiudizi’ con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce). Drammaturgia di Federico Malvaldi. La trama: gli angeli esistono e bevono gin tonic. Non tutti, alcuni. Soprattutto il protagonista dello spettacolo. È un dato di fatto che non tutti gli angeli sono fatti per vivere fra le nuvole; alcuni di loro - a un certo punto, non si sa bene quando o perché - hanno sentito il bisogno di confondersi fra il dolore, la disperazione e la gioia dell’umanità. Una forma di ribellione dolce verso un Dio che si faceva sempre più distante e da quando poi è morto, lasciando tutto in mano alla burocrazia, le cose sono andate ancora peggio.