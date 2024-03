Lancia l’acido contro l’auto della ex

Pontedera-Ponsacco, 21 marzo 2024 – Uomini violenti. Donne minacciate e vittime dell’incapacità di mariti, fidanzati, non necessariamente ex, di accettare la fine di una relazione. O semplicemente di accettare un modo civile di confrontarsi. Purtroppo i casi si moltiplicano.

Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Pontedera, sotto il comando del tenente colonnello Carmine Gesualdo, hanno attuato due provvedimenti nei confronti di altrettanti uomini resisi responsabili, secondo gli accertamenti e le indagini condotte dagli stessi militari dell’Arma, di violenza di genere, minacce, atti persecutori.

In un caso uno degli uomini è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata fino a cinquecento metri da dove la donna vive e dai luoghi che frequenta. Nell’altro un uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per i dovuti provvedimenti del caso.

In entrambi i casi si tratta di coppie formate da uomini e donne italiani. Nel primo, accaduto a Pontedera, i carabinieri hanno accertato, anche tramite l’utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza pubblica, che un ex fidanzato avrebbe commesso atti persecutori concretizzatisi con il danneggiamento della macchina della ex.

Le telecamere hanno ripreso il giovane mentre cospargeva l’auto con liquido corrosivo. Un danno considerevole prima di tutto come minaccia tangibile nei confronti della ex fidanzata e anche dal punto di vista materiale perché la vettura ha subito conseguenze irreparabili se non con l’intervento di un carrozziere. E quindi una spesa non indifferente.

L’attività dei carabinieri della compagnia di Pontedera è scaturita da una denuncia presentata dalla vittima. Fatti tutti gli accertamenti, i militari hanno informato l’autorità giudiziaria che ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – con l’ausilio dell’applicazione del braccialetto elettronico – nei confronti dell’ex fidanzato che non avrebbe accettato la fine della relazione.

In un secondo caso, questa volta nel territorio comunale di Ponsacco, gli stessi carabinieri della compagnia di Pontedera e della stazione di Ponsacco, hanno segnalato all’autorità giudiziaria un altro uomo per atti intimidatori e condotte aggressive, fisiche e verbali, nei confronti dell’ex moglie. Anche in questo caso si tratta di due italiani e le indagini dei militari dell’Arma sono scattate dopo la denuncia presentata dalla vittima. La denuncia è il modo più concreto e veloce per far muovere le forze dell’ordine e la magistratura. Denunciare subito, alle prime avvisaglie, senza aspettare e senza ripensamenti.

