L’ambiente e i suoi volti. Fra mostre, spettacoli e convegni tematici. Successo degli Ecodays

Un avvio con successo per la settimana degli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sosteniiblità in corso fino al 12 maggio e organizzata da Ecofor Service, azienda della Holding Forti specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Si parla di ambiente con convegni, feste, musica, mostre. Un cartellone per tutte le età.

Nel padiglione Ecodays della sede di Ecofor a Gello hanno preso il via i talk dedicati alle Eccellenze locali della tradizione enogastronomica. Protagonisti: i formaggi della Famiglia Busti. Importante poi il convegno organizzato da Ecofor Service "Economia circolare, i rifiuti come risorsa per l’ambiente". Sono intervenuti Davide Torrini, membro dell’ufficio scientifico dell’European Commission Joint Research Center di Siviglia; Maurizia Seggiani del dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa; il presidente della Regione Eugenio Giani, Rossano Signorini, Ad di Ecofor Service spa. "La nostra azienda da più di 20 anni si occupa di trattamento e messa a dimora dei rifiuti e negli anni ci siamo trasformati ed evoluti", ha sottolineato Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service sottolineando l’impegno a sviluppare l’attività "cercando di salvaguardare il territorio e tutto ciò che ci circonda". E ancora eventi con la prima edizione del Premio Ecofor libri, promosso da Ecofor Service con Utel, la Fondazione Idana Pescioli e altre associazioni e istituti scolastici del territorio.

Nella biblioteca Gronchi ha preso il via un altro ciclo di eventi dedicati ai più piccoli: le Ecofiabe, mentre in piazza Martiri della Libertà, è stata aperta al pubblico un’altra attrazione tecnologica "Alla scoperta di Ecofor" con un virtual tour. Nella frazione di Pardossi risate, musica e allegria per lo spettacolo itinerante "Eco4-quattro personaggi in cerca di ricicloZ, con merenda per i più piccoli ed Eco-aperitivo per i più grandi. Gli eco-attori stanno riscuotendo un grande successo e sono Raffaella Afeltra, Rosario Campisi, Alessio Targioni e Virginia Bellini. Fino ad oggi sono cinque le frazioni di Pontedera ‘visitate’ dall’Eco-van degli Eco-attori: Gello, Il Romito, il quartiere della stazione di Pontedera, Montecastello e appunto, Pardossi. Prossime tappe: La Borra, Santa Lucia, I Fabbri, La Rotta, il quartiere Fuori del Ponte, il quartiere Galimberti.