Lajatico, una sola lista. Tedeschi: "C’è chi tifa per la scheda bianca. Scenari catastrofici"

LAJATICO

"Lajatico storia e futuro", con il candidato sindaco Fabio Tedeschi, è l’unica compagine che si presenta per la tornata elettorale di giugno per eleggere il sindaco del paese della Valdera. La lista lancia un chiaro appello ai cittadini a recarsi alle urne, mandando al contempo chiare accuse verso eventuali gruppi che stanno, stando la lista, consigliando di votare scheda bianca alle amministrative.

"Se a primo impatto una lista soltanto può demotivare il voto, è importante invece capire che il voto è importante come espressione, diritto e partecipazione consapevole dei cittadini, quindi invitiamo i cittadini ad esprimere il proprio voto - è l’appello della lista civica - Purtroppo se da una parte non ci sono competitor che si concretizzano in liste, per ragioni non dichiarate da nessun organismo o partito politico, assistiamo a singolari attività. Gli stessi soggetti sono passati dal boicottaggio del voto, dicendo ai cittadini di non andare a votare per arrivare al messaggio di andare a votare scheda bianca senza spiegare i motivi. Confidiamo nell’integrità dei cittadini, attenti a valutare i contenuti che vedono, nella squadra della lista fatta per Lajatico, persone che ci hanno messo la faccia, l’impegno e la serietà di voler dare il meglio per l’interesse di tutti".

Ecco che la lista ribatte su "attività di persuasione di non andare al voto o votare scheda bianca: questo contesto ha solo l’obiettivo di essere amministrati da un eventuale commissario, che, è bene ribadire, porterebbe il Comune in una situazione ancor peggiore di quella in cui la troviamo oggi. Vogliamo citare gli argomenti fondamentali che dovrebbero essere gestiti in linea primaria, come scuole, impianti sportivi, l’organizzazione del Teatro del Silenzio , che sicuramente con un commissario non troverebbero l’attenzione e la collaborazione organizzativa, la riorganizzazione dei servizi comunali e ancora le opportunità di finanziamento che andrebbero perse. Ecco, è giusto sapere che chi caldeggia l’ipotesi di scheda bianca - è l’analisi della lista del candidato sindaco Fabio Tedeschi - sta portando le persone a una situazione catastrofica".