Lajatico e il suo Re Un mare di applausi per il maestro Bocelli Emma: "Che brividi"

di Sarah Esposito

Le campane annunciano l’inizio di quel particolare momento dell’anno in cui le colline intorno a Lajatico si popolano di persone provenienti da tutto il mondo per assistere allo spettacolo del Teatro del Silenzio. Tra il pubblico una processione di figure che richiamano la maestosa scenografia di questa 18esima edizione. Farfalle più o meno stilizzate, come le grandi ali dell’artista Pablo Atchugarry, Mariposa de la Vida, intorno alle quali gira il palco. Sono 10 mila le presenze per la prima serata andata in scena ieri sera. La prima uscita del padrone di casa Andrea Bocelli, incorniciato dalle acrobazie degli sbandieratori di Volterra, è per l’aria più famosa di Rigoletto “La donna è mobile” annunciata da un fragoroso applauso. A dirigere l’orchestra Carlo Bernini, noto per essere anche il responsabile artistico e il collaboratore di Andrea Bocelli, con cui ha suonato e diretto in numerosi concerti in Italia e nel mondo.

Uno spettacolo diviso in due tempi, nel primo lo spazio è quello dell’opera. Bizet, Verdi, Lehar e poi Puccini con tre arie della Madama Butterfly, evidente richiamo a quel mondo di ali e farfalle. Simbolo di forza estrema in un corpo esile, di rinascita e di tensione verso l’alto quasi a voler collegare il sopra e il sotto, il cielo e la terra. Sul palco Sara Cortolezzis, soprano classe 1991 che vanta la vittoria del Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto (2022) organizzato dal Teatro Regio di Parma e poi Luca Micheletti, uno dei più brillanti baritoni del panorama lirico moderno. Ad accompagnare gli artisti l’Orchestra del Conservatorio di musica “Luigi Boccherini” formata dai migliori allievi e dai docenti della prestigiosa scuola, e diretta dal Maestro Gianpaolo Mazzoli e poi il coro del conservatorio. Il pop entra prepotentemente in scena dopo l’intervallo con gli ospiti più attesi Giovanni Caccamo e Emma Marrone.

"È la mia prima volta qui – ha detto ai nostri microfoni Emma prima di entrare in scena – ringrazio Andrea per avermi invitato e per questa meravigliosa opportunità. Un’arena che mette addosso dei brividi importanti, un posto molto molto speciale".

Il Teatro del Silenzio è anche il primo palco italiano per Loren Allred, la voce nascosta della colonna sonora di “The Greatest Showman”. "Che edizione è? – commenta il sindaco Alessio Barbafieri durante lo spettacolo – Difficile dirlo perché ogni volta è una novità, un’emozione che si rinnova, un evento che dopo 18 anni continua a riscuotere un grandissimo successo. Bella la capacità di essere vetrina delle eccellenze locali e regionali e allo stesso tempo di rafforzare collaborazioni importanti. Da qui sono nate delle esperienze che hanno permesso di ravvivare Lajatico come ArtInsolite".