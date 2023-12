Ladro nel negozio di bici. Colpo da oltre 14mila euro

Castelfranco (Pisa), 15 dicembre 2023 – Nessuno ha visto niente. Nessuno ha sentito niente. L’allarme, con il dispositivo che spara il fumo per annebbiare i ladri, non è scattato. Così, alle 21,20 di mercoledì sera, un ladro solitario (ma forse un complice lo attendeva dall’altra parte della strada) ha sfondato una delle vetrine del negozio DottorBike in via provinciale Francesca Nord a Castelfranco e ha rubato due biciclette per un valore complessivo di oltre 14mila euro. Un furto sicuramente mirato, se non su commissione.

Sono due mountain bike di ultimissima generazione: una Orbea Rise M20 di colore verde (elettrica) e una Orbea Oiz MPro di colore viola. Entrambe hanno un valore di circa 7mila euro. Un danno grosso per il negozio DottorBike che è uno dei più attrezzati rivenditori di biciclette, oggettistica e abbigliamento per gli appassionati delle due ruote, oltre che officina per la riparazione di bici di ogni tipo. Un vero e proprio punto di riferimento per i tanti appassionati della bicicletta. Al danno più consistente, vale a dire quello relativo al furto delle due mountain bike, va aggiunto anche il costo della sostituzione del vetro. Un vetro di dimensioni consistenti.

Ad accorgersi del furto è stato il proprietario che ha ricevuto l’alert sul cellulare della telecamera di videosorveglianza. Ha visto il ladro che con un martello dava dei colpi al vetro che si trova sulla facciata laterale, alla destra della porta di ingresso. Dopo aver sferrato alcune martellate, il malvivente ha iniziato a prendere a calci e pugni la vetrata fino a quando non è riuscito a sfondarla quel tanto che gli è bastato per entrare e per passarci poi con le due biciclette rubate. Dentro il negozio ha buttato per terra manichini, caschi e oggetti che erano sistemati sugli espositori.

"E’ andato a colpo sicuro – racconta il titolare – una delle due mountain bike che ha rubato era esposta in una parte del negozio distante dalla vetrina. E’ chiaro che cercava proprio quella bicicletta e quel modello particolare. Poi, mentre si è trovato dentro, ha preso anche l’altra. Il danno è ingente, ma ci rialzeremo più forti di prima. Se qualcuno dovesse vedere in esposizione o da altre parti i due modelli di bici rubate venga a segnalarcelo”. Furto denunciato ai carabinieri.