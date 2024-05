Assalto alla cassa continua, furto sventato nella notte: vigili giurati in azione al supermercato

San Miniato (Pisa), 28 maggio 2024 – Una banda di ladri ha tentato di sfondare la cassa continua del supermercato Coop di San Miniato Basso. Ma il furto è stato sventato dall’immediato intervento delle pattuglie del Corpo Vigili Giurati che hanno poi richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di San Miniato. E’ successo alle 2,55 della notte tra domenica e ieri, orario in cui è scattato l’allarme del supermercato alla centrale operativa dei Vigili Giurati che si sono precipitati al supermercato per un primo intervento di sopralluogo e per verificare se il furto era stato commesso o meno.

Quando le pattuglie dei Vigili Giurati che di solito operano su San Miniato e Ponte a Egola sono arrivate di fronte alla Coop di San Miniato Basso, i ladri stavano scappando a bordo di una Mercedes di colore nero. Evidentemente l’allarme scattato appena hanno cercato di aprire la cassa continua li ha fatti desistere. Ed è anche molto probabile che i malviventi che stavano cercando di portar via i soldi dalla cassa continua della Coop siano stati avvertiti dell’arrivo delle pattuglie dei Vigili Giurati da complici dislocati nelle vicinanze, magari a qualche incrocio strategico della zona dove si possono verificare i veicoli in circolazione da diverse direttrici.

Furto sventato e avvio delle indagini da parte dei carabinieri che sono intervenuti subito dopo le due pattuglie dei Vigili Giurati. Si cerca il Mercedes nero con il quale la banda di malviventi è scappata a grande velocità. E’ possibile che la prima via di fuga utilizzata dai malviventi sia stata la superstrada Firenze Pisa Livorno che ha lo svincolo di San Miniato a poche centinaia di metri dalla Coop.

