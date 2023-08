L'addio a Parenti a Buti: Esequie Fissate per Sabato

È stato fissato il giorno dell’addio all’avvocato Massimo Parenti, morto venerdì scorso all’età di 51 anni per un malore che lo ha colpito nella casa di Viareggio nella quale viveva con la compagna che lo aveva reso padre di una bambina di soli dieci mesi. Da quanto abbiamo appreso da oggi alle 14 Massimo Parenti sarà esposto alla casa funeraria Magnani a Vicopisano e sabato prossimo, 19 agosto, alle 10, ci sarà il rito funebre nella chiesa parrocchiale di Buti, terre di cui Parenti era originario. Sul cadavere dell’avvocato, con studio a Pontedera, molto stimato e conosciuto anche fuori dalla provincia di Pisa, erano stati disposti approfondimnenti medico legali per fare piena chiarezza sul malore che non gli ha lasciato scampo e che l’ha colto mentre era da solo in casa. Il tutto anche in ragione del fatto che l’avvocato Parenti era un uomo giovane, non soffriva di patologie, un professionista infaticabile, che girava i tribunali della Toscana – ma aveva seguito casi importanti anche in altre regioni – per processi nati su grandi inchieste. L’allarme, nella serata di venerdì, lo aveva dato la compagna. L’avvocato era andato a fare una doccia e non tornava: non rispondeva al telefono e tardava a raggiungerla per andare insieme a fare una passeggiata. Così la donna ha chiamato il 118 ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per far entrare i soccorsi. Purtroppo però per il legale non c’era già più niente da fare. Il cuore di Massimo Parenti aveva già smesso di battere. La notizia della sua morte ha destatto vasto cordoglio, nei tanti amici, clienti e colleghi che hanno avuto modo di apprezzarne la grande umanità e la competenza professionale.

C. B.