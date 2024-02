L’acqua, un ingrediente di vita. Quella dolce diminuisce ogni anno

L’acqua è la risorsa più preziosa della Terra, essenziale per tutti gli esseri viventi presenti su questo pianeta. E’ l’ingrediente principale del sangue, delle nostre cellule e rappresenta circa il 65% del nostro peso corporeo. Le sue proprietà sono peculiari, uniche, fondamentali sia per l’essere umano sia per il mondo vegetale, animale e marino e persino per i più piccoli organismi. Senz’acqua non c’è vita. E’ una necessità primaria, una dimora, una risorsa globale e locale, una via di trasporto e un regolatore del clima.

La possibilità di disporne con facilità nelle nostre abitazioni ci induce spesso a sottovalutare la sua importanza e usarla senza criterio e rispetto. Fra i Paesi che consumano più acqua al mondo troviamo India, Cina e Stati Uniti, mentre ultimo paese in classifica è la Repubblica Democratica del Congo. Noi italiani siamo tra i maggiori consumatori d’acqua dolce in Europa.

L’acqua è una risorsa rinnovabile, ma la quantità di acqua dolce disponibile all’uomo diminuisce ogni anno. Il nostro pianeta è sì ricoperto per circa il 70% della superficie dall’acqua ma il 97% di questa è salata, ma del restante 3% dolce solo una piccola parte è utilizzabile perché oltre il 68% di quest’ultima è bloccata nelle calotte dei ghiacciai.

Se guardiamo bene questi dati, quindi, potremmo affermare che, sotto molti aspetti, l’acqua è il bene più prezioso che abbiamo. E’ il nostro oro blu. In Italia per esempio il 55% d’acqua viene utilizzata nel settore agricolo, il 27% in quello industriale e il 18% in quello civile. L’acqua serve per le industrie, per il turismo e pertanto bisogna stare attenti a non sprecarla essendo un bene veramente prezioso. L’acqua ha un ruolo fondamentale anche nella produzione di energia elettrica e quella nucleare quindi il nostro sviluppo non sarebbe stato tale senza quel prezioso liquido.

Persino nell’antichità, ogni grande civiltà, è nata vicino all’acqua che sia mare, fiumi o laghi e in futuro, visto che l’aumento della popolazione mondale è sempre più in crescita, l’acqua diverrà un bene sempre più prezioso.

In conclusione bisogna vedere l’acqua come qualcosa di delicato poiché essa è il motivo di esistenza per tutti noi esseri viventi su questo pianeta e nel nostro piccolo dovremmo tutti noi cambiare le nostre abitudini per far sì che l’acqua non venga più sprecata e nemmeno inquinata. Nell’articolo che leggete qui sotto trovate tutti i consigli e le indicazioni sulle pratiche da mettere in atto tutti noi per preservare l’acqua, questa risorsa fondamentale per la vita.