"La ztl è stata e resta la soluzione per il centro storico"

Nel piano del centro storico e delle sosta, c’è un punto fermo: la ztl. "Abbiamo sempre creduto e nel siamo convinti ha detto il sindaco Simone Giglioli – che resti la giusta scelta per il futuro di San Miniato, per la sua vocazione turistica e anche per la vivibilità della città". Arriveranno altri due varchi, nei prossimi mesi. ma non impatteranno sull’attuale assetto. Consentiranno invece di mettere fine a chi oggi commette infrazioni anche pericolose: come quelli che si avventurano a retro marcia su via Cesare battisti per evitare le telecamere e raggiungere piazza del popolo.

"Dall’inizio dell’esperienza ztl – ha aggiunto il sindaco – abbiamo portato, di concerto con commercianti e cittadini – alcuni importanti miglioramenti alla luce dei quali, oggi, possiamo dire, che il modello è perfettamente collaudato e funzionale alle necessità del centro storico. Come un nuovo orario di entrata in funzione e l’allargamento delle possibilità per chiedere i permessi. Per l’accesso in Ztl, dal 1 settembre 2022 sono state rilasciate 2.259 autorizzazioni, 678 in più del 2023. L’amministrazione ha ulteriormente esteso l’area per richiedere l’accesso libero, in modo da agevolare i residenti, oltre ad aver deciso di attivare i varchi dalle 21, nel periodo invernale (31 ottobre - 1 aprile) anche il venerdì, e la domenica dalle 16.00.

"I dati ci raccontano l’importanza di uno strumento con quello della Ztl - ha spiegato la vicesindaco e assessora alla polizia municipale Azzurra Bonaccorsi -. Le modifiche che abbiamo effettuato, sono il frutto di un dialogo importante con residenti ed esercenti, attraverso incontri e un costante dialogo con i cittadini". Secondo l’amministrazione, la pedonalizzazione del centro ha favorito in questi anni le presenze in città, spinto il rilancio del commercio e creato maggiore sicurezza per i cittadini.

C. B.