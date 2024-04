"La Vespa nel mondo: testimonianze inedite e presentazione del libro 'La Vespa non si scorda mai' al Teatro Era di Pontedera" Il libro "La Vespa non si scorda mai" svela il sentimento internazionale verso la Vespa con testimonianze inedite. Domani la presentazione al Teatro Era con autori e protagonisti. App Vesepia per contenuti extra.