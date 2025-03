La Valdera si mostra al mondo in sella alla Vespa o alla bici

PONTEDERALa Valdera continua il suo programma di promozione e si mette in bella mostra. Prosegue il blog tour dedicato alle attività outdoor in Valdera, un’iniziativa organizzata dall’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera con l’obiettivo di far conoscere le bellezze del territorio a un pubblico sempre più ampio attraverso il racconto di travel blogger esperti.

L’evento ha preso il via con una visita al Museo Piaggio. A seguire, grazie alla collaborazione con il Vespa Club di Pontedera, i blogger hanno avuto l’opportunità di esplorare le colline della Valdera in sella a un gruppo di circa 15 Vespe. "Un ringraziamento speciale va ai membri del Vespa Club di Pontedera e a Benedetta Macchi per il prezioso supporto nell’organizzazione, nonché a Busdraghi di Pontedera per aver messo a disposizione una Vespa che ha reso l’esperienza ancora più speciale", scrive l’Ufficio turistico.

Il tour è proseguito venerdì con un’altra esperienza all’insegna della natura e della sostenibilità: un’escursione in e-bike con partenza da Casciana Terme, attraversando Santo Pietro e la Cabina del Vento fino a giungere a Palaia. Un’avventura resa possibile grazie alla guida esperta di Silvio, collaboratore della Randonnée MTB della Valdera, che ha saputo accompagnare i blogger in un viaggio all’insegna del turismo lento.

Tra i blogger partecipanti al tour: Portami a Vedere, un blog fondato da Elia Falsaperna e Ilenia Pettinacci, coppia di esploratori che condividono itinerari, consigli e racconti di viaggio; Around With Rebecca: un blog creato da Rebecca, giovane toscana che racconta viaggi autentici e accessibili; e infine Arianna Zappia - Il Viaggio che ti Cambia, travel blogger toscana specializzata in itinerari e strategie digitali.