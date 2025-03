La Valdera avrà la sua Notte rosa. Tozzi sarà in concerto a Peccioli. Una tappa del grande tour mondiale

Anche per la Valdera ci sarà un’ultima "notte rosa" che dette il titolo ad un inno senza tempo che ascoltiamo dal 1981. Sarà a Peccioli. Dopo il debutto nello scorso giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui Piazza San Marco a Venezia – e dei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, Umberto Tozzi farà tappa anche all’Anfiteatro Fonte Mazzola: la data è il 21 luglio. La data è stata resa nota nei giorni scorsi dallo staff comunicazione del cantante. Un tour con cui Tozzi celebra una carriera straordinaria di oltre 50 anni. Dopo aver venduto più di 80 milioni di dischi e tenuto oltre 2000 concerti. Una "notte" al ritmo di grandissime hit senza tempo come Ti amo, Gloria, Stella stai e Tu: Umberto Tozzi ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempiendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Quello dei lontani anni ’70 con i primi trionfi, poi i momenti magici del decennio della look generation quanto arrivò anche la vittorio al festival di Sanremo; e quindi il Tozzi dai testi più impegnati e profondi degli anni’90 fino ad oggi. Le canzoni di Umberto Tozzi, dai classici intramontabili ai brani più intimi, offrono uno spettacolo che intreccia nostalgia e gioia. E sonorità straordinerie arrivate anche grazie a collaborazioni d’eccezione. Tantissime: ma vale ricordarne alcune come Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, i Pooh, Raf, e poi ancora Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma e altri.

L’ennesimo esempio di come l’arte di Umberto Tozzi abbia da sempre scavalcato tutti i confini, geografici, temporali e soprattutto culturali, è il numero impressionante di capolavori cinematografici e serialità televisive che in questi 50 anni di carriera hanno scelto le hit del cantautore come colonna sonora. E poi, venendo a noi, al territorio, c’è Peccioli, il "piccolo e grande" Comune della Valdera che - fra tanti altri traguardi – conquista anche questa data eccezionale di una della voci più "iconiche" della musica italiana. Che in questo tour mondiale ancora in corso si è esibita, proprio nei giorni scorsi, al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo. E che, nel cuore dell’estate, arriva al Fonte Mazzola.

Carlo Baroni