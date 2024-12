La V D del Fermi si ritrova a cena dopo 50 anni

CAPANNOLISabato 14 dicembre 2024 a Capannoli si sono ritrovati gli ex studenti, a distanza di 50 anni dal diploma in ragioneria conseguito nel 1974 all’ Istituto tecnico commerciale E. Fermi di Pontedera.

"E’ stata una giornata indimenticabile piena di ricordi e di aneddoti - raccontano i presenti -. Ci siamo scambiati alcuni doni e abbiamo mangiato da 70enni, non é vero abbiamo mangiato e bevuto tanto e bene. La promessa che ci siamo fatti é quella di rivederci quanto prima per finire di raccontarci le nostre storie".

Insieme al taglio della torta é stata letta una poesia scritta per l’occasione intitolata “La rimpatriata delle V°D“ in cui vengono ricordati alcuni dei momenti più significativi per la classe, come il momento del diploma in cui la classe si distinse grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle prove.

Hanno partecipato alla cena: Alba Pasqualetti, Antonella Panpaloni, Antonia Giuntini, Franca Boldrini, Giovanna Mezzacane, Lucia Pacini, Maria Grazia Giompaolo, Patrizia Tognarelli, Ennio Bernardini, Fabio Morelli, Gianpiero Nesti, Lino Capobianco, Sergio Coppola.