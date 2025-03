La truffa è sempre dietro l’angolo. Un incontro per imparare a difendersi

Spesso le truffe vengono messe in atto da malintenzionati che – fingendosi avvocati, operatori di servizi o persino esponenti delle forze dell’ordine – approfittano della buona fede e della gentilezza delle loro vittime, utilizzando tecniche ingannevoli sia di persona che telefonicamente.

Per contrastare questo fenomeno e sensibilizzare la cittadinanza, domani alle 18 – nella Sala Rossa – prenderà il via la campagna informativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. Durante l’incontro, il maresciallo capo Antonio Lapenna, comandante della stazione di Terricciola, illustrerà le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori e fornirà consigli e indicazioni utili sui comportamenti da adottare per evitare truffe. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini strumenti concreti per proteggersi e rafforzare il senso di sicurezza nella comunità.