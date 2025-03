La toponomastica che ricorda la guerra a Terricciola

I nomi delle strade, delle piazze, degli stretti vicoli dei borghi che costituiscono il nostro comune di Terricciola ci raccontano tante storie, ci fanno conoscere eventi e personaggi che sono stati protagonisti della storia d’Italia e della storia più vicina a noi. Passeggiando abbiamo individuato diversi nomi che ricordano eventi relativi al periodo fascista e alla seconda guerra mondiale.

A Selvatelle si trova via della Resistenza che si rifà alla resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale quando molti partigiani lottavano contro i nazifascisti. Poi compare via XXV Aprile che prende il nome dalla data che in Italia ricorda la Liberazione. Questo giorno segna la liberazione italiana dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 25 Aprile è anche un giorno in cui si commemorano le vittime della Resistenza e i celebra la fine della dittatura fascista.

A Terricciola invece si trova via 25 Luglio che ricorda il 25 luglio 1943 quando il Gran Consiglio votò contro Mussolini che fu arrestato e condotto sul Gran Sasso. Nella frazione di Morrona c’è via Andrea Baldi. Andrea Baldi è stato un militare italiano, premiato con la medaglia d’oro al valor militare alla memoria per il suo intervento nel corso della Guerra d’Etiopia. Partecipò anche alla Prima guerra mondiale combattendo sul basso Piave, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Considerando che ha avuto un ruolo militare importante, questa via è stata intitolata così per onorarne la memoria.