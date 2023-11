La strada dei libri. Si legge in enoteca

Ecco i primi due appuntamenti del progetto ‘Leggo per legittima difesa’, realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e teatro Aps e con la compartecipazione economica del consiglio regionale della Toscana, che animerà per un anno il territorio di Terricciola con eventi dedicati alla lettura. Si inizia il primo dicembre con "La Strada dei Libri", all’enoteca e la Sala Rossa, dalle 17 alle 22. Una manifestazione dedicata al libro e alla lettura, che sceglierà di volta in volta una diversa location del territorio.