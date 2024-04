La stagione e l’analisi degli agriturismi: "Permanenza mordi e fuggi"

La Confederazione Italiana Agricoltori Etruria ha incontrato a Volterra gli agriturismi per fare il punto di conferme, prenotazioni e novità a un passo dall’inizio della stagione estiva 2024. Tra le numerose strutture che hanno partecipato anche la società agricola podere Serraspina, diretta da Sara e Fabrizio Fabbri, che offre alloggi, ristorazione, prodotti a chilometro 0 coltivati in azienda, e una piscina. Riguardo le prenotazioni, si nota una permanenza più mordi e fuggi ma con attenzione alla genuinità della tavola. "Per ora sono più gettonati i week end rispetto alle intere settimane - spiega Fabrizio Fabbri- ma una cosa cui il cliente non vuole rinunciare è il buon cibo e noi che produciamo farro e grano duro senatore cappelli, siamo in grado di portare in tavola una pasta realizzata con i nostri prodotti. Apprezzata anche la nostra cucina gluten free". "Lo svuotamento annuale - continua - implica inutili costi e sprechi di una risorsa così preziosa. Ogni anno un’azienda valuta la qualità della nostra acqua per garantire igiene e sicurezza".