La sindaca Brogi: "Le telecamere preziose per individuare un ladro"

PONSACCO

Ancora una volta le nostre telecamere sono state preziose per permettere ai carabinieri di individuare e denunciare gli autori di un furto ai danni di una donna". Lo scrive la sindaca di Ponsacco, Francesca Brogi, commentando la notizia della denuncia dell’autore del furto della catenina a una donna dopo averla distratta spruzzandole una sostanza che ha fatto credere essere guano di uccello. Il ladro si è offerto di ripulire la donna e nel frattempo l’ha derubata. "Il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza è stato un punto su cui abbiamo investito molto in questi anni, circa 50 le telecamere installate – conclude Brogi – Uno strumento in più al servizio delle forze dell’ordine. Una risposta alla richiesta di sicurezza che funziona da deterrente per i malintenzionati e permette di ricostruire la verità dei fatti".