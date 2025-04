La sicurezza dei pedoni: "Protezioni in via Matteotti"

Una questione di sicurezza. Per tutti. consiglieri comunali del gruppo Adesso Calcinaia hanno presentato un’interrogazione al sindaco per richiedere l’avvio di uno studio di fattibilità volto all’installazione di una protezione stradale in via Matteotti, a tutela dell’incolumità dei pedoni e degli automobilisti che transitano in via via Corsi.

"Attualmente - spiegano Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani - non è installata alcuna protezione tra la carreggiata di via Matteotti e l’area sottostante". E qui sta – secondo l’opposizione – il nodo da sciogliere. "Considerando che in passato si è verificato un incidente stradale in cui un’autovettura ha urtato un albero per poi terminare la corsa nel terrapieno adiacente al marciapiede di via Corsi – spiega il gruppo consiliare – riteniamo che sia opportuno che l’amministrazione avvii uno studio di fattibilità al fine di installare una forma di protezione stradale".

Intanto, sempre in tema di strade e territorio, è il Comune a ricordare il caso di ricordare che è tuttora in vigore un l’ordinanza della polizia locale che intima ai proprietari di terreni in aree agricole e urbane, la pulizia e il mantenimento dei fossi, oltre che quella dei campi incolti. Una misura che si è resa necessaria per scongiurare pericoli legati alla sicurezza pubblica, ovvero per prevenire incendi e fenomeni di allagamento.