La sfida in tv Luca Volpi a Tu si que vales

Montopoli, come territorio, ha generato molti talenti, soprattutto negli ultimi anni. Ve ne è uno però che lavora all’interno del Comune stesso. Si chiama Luca Volpi è impiegato nell’amministrazione comunale e fa il violinista. Con una lunga esperienza alle spalle e una bravura senza pari parteciperà alle audizioni del talent televisivo di Canale 5 Tu Si Que Vales, giovedì 22 febbraio. Il curriculum parla per lui: diplomato in violino al conservatorio di Firenze ha svolto attività orchestrale e concertistica nei vari teatri italiani ed esteri. Ha partecipato a molti importanti festival come il Puccini di Torre del Lago, Anima Mundi nella Cattedrale di Pisa, concerti e rassegne a Firenze, Fiesole, Roma, Trapani e molte altre città italiane e straniere. Ma non si è bastato e ha accompagnato anche personaggi famosi come lui ci racconta: "Negli anni ho avuto l’onore di accompagnare grandi personaggi come Andrea Bocelli, Josè Cura, Katia Ricciarelli, Carla Fracci, Cecilia Gasdia. Ho avuto anche qualche esperienza cinematografica come quando feci la comparsa nel film La Vita è Bella. La musica ha sempre fatto parte della mia vita; è il linguaggio attraverso cui riesco a esprimere ciò che sono. Sono contento di questa nuova avventura e spero davvero di poter salire su quel palco per riuscire a raccontare un po’ di me al pubblico".

Volpi è stato anche presidente, e Direttore, dell’Accademia musicale Caccini di Montopoli in Val d’Arno. Un talento sempre in crescita dato che dallo scorso dicembre ha iniziato un nuovo percorso artistico denominato BlueSound. Un progetto con cui porta il suo violino in giro per la Toscana tra concerti e serate. E ancora non basta perché all’orizzonte c’è anche un video musicale: "Sto lavorando alla creazione di un videoclip intitolato Seven city, che prevede un tour in sette città toscane. Un viaggio musicale, che parte da piazzale Michelangelo, a Firenze, per arrivare fino alla costa. Mi piace la musica, tutta, ed è per questo forse che il mio repertorio è vastissimo e sfocia nel classico, nelle colonne sonore, nei brani, che spaziano dai Beatles ai Queen, Abba, Elvis, melodie e ballabili". Un artista serio e capace, che ci auguriamo arrivi dinanzi le telecamere di Canale 5.