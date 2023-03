La sfida Il teatro della Compagnia è in... Vetrina

CASTELFRANCO

Vetrina Teatro, la rassegnaconcorso di teatro amatoriale da domani, sabato 4 marzo, al teatro della Compagnia di Castelfranco. E’ la ventisettesima edizione a cura del gruppo Four Red Roses. Risate, suspense, commozione, stupore: gli spettacoli tornano ad emozionare, divertire e intrattenere il pubblico in sei serate da non perdere. Commedie, drammi, intrattenimento di qualità. Ieri mattina la presentazione con il sindaco Gabriele Toti, l’assessora alla cultura Chiara Bonciolini, Antonella Masini e Lucia Pucci del gruppo Four Red Roses, Pasquale Moffa della Fototeca, i cui iscritti scatteranno foto durante gli spettacoli e allestiranno una mostra durante l’ultimo appuntamento con la premiazione, e Marilena Bolognesi di RadioBruno che intervisterà le compagnie.

Un programma, quello della Vetrina Teatro, che riesce ad accontentare sia chi ha voglia di una serata di leggerezza, sia chi cerca una fonte di ispirazione per nuove riflessioni. Il primo spettacolo domani "Il malato immaginario" di Molière della Compagnia dei Nove di Firenze. Sabato 18 marzo "Niente progetti per il futuro" di Francesco Brandi, interpretato dalla compagnia Futura Teatro di Firenze. Sabato 25 marzo "Rumors" di Neil Simon con il Laboratorio teatrale Terzo Millennio di Cengio (Savona). La rassegna prosegue, sabato 1 aprile, con lo spettacolo "Dritto al cuore" di Patrizio Cigliano e interpretato dalla compagnia Teatro del sorriso di Ancona. Sabato 15 aprile si torna a ridere con "Natale in casa Cupiello", un classico di Eduardo De Filippo portato in scena dalla compagnia Luna Nova di Latina.

Chiude la rassegna, domenica 23 aprile alle 17, lo spettacolo fuori concorso "Il Baciamano" di Manlio Santanelli, che vedrà salire in scena il Gruppo d’Arte Drammatica di Pistoia. La stessa domenica 23 aprile si svolgerà la premiazione (ore 18,30). I premi, assegnati da una giuria composta da cinque esponenti culturali del territorio, saranno IntesaTeatro Amatoriale allo spettacolo, all’attore, alla regia, alla scenografia e quello speciale della giuria. Ci sarà anche il premio gradimento del pubblico. Al termine di ogni rappresentazione "l’intervista alla compagnia" a cura di Marilena Bolognesi Inizio spettacoli alle 21,15.